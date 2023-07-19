ЄС планує виділити 20 млрд євро для підтримки ЗСУ на роки вперед – Politico
Євросоюз планує створити спеціальний фонд для підтримки української армії протягом наступних чотирьох років. Для цього пропонують виділити 20 млрд євро.
Про це повідомляє видання Politico з посиланням на власні джерела.
Ініціатива не передбачатиме прямого фінансування військових поставок. Пропонується саме допомагати іншим країнам покривати витрати на закупівлю та передачу Україні боєприпасів, ракет, танків тощо.
У такий спосіб ЄС має намір зафіксувати суму та зобов'язати країн-членів підтримувати Київ в подальші роки.
"Це закріпить ідеологічну зміну для ЄС в проєкті миру. До того, як росія вторглася в Україну, концепція субсидування ЄС поставок зброї в зону бойових дій була немислимою. Тепер блок на порозі того, щоб бути закріпленим на довгі роки", — констатують в Politico.