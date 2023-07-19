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ЄС планує виділити 20 млрд євро для підтримки ЗСУ на роки вперед – Politico

19 липня 2023, 10:45
ЄС планує виділити 20 млрд євро для підтримки ЗСУ на роки вперед – Politico
Фото з вільного доступу
Частину грошей можуть спрямувати на навчання українських військових.

Євросоюз планує створити спеціальний фонд для підтримки української армії протягом наступних чотирьох років. Для цього пропонують виділити 20 млрд євро.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на власні джерела.

Ініціатива не передбачатиме прямого фінансування військових поставок. Пропонується саме допомагати іншим країнам покривати витрати на закупівлю та передачу Україні боєприпасів, ракет, танків тощо. 

У такий спосіб ЄС має намір зафіксувати суму та зобов'язати країн-членів підтримувати Київ в подальші роки.

"Це закріпить ідеологічну зміну для ЄС в проєкті миру. До того, як росія вторглася в Україну, концепція субсидування ЄС поставок зброї в зону бойових дій була немислимою. Тепер блок на порозі того, щоб бути закріпленим на довгі роки", — констатують в Politico.

ЄСфінансова допомогавійна в Україніросія окупанти

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