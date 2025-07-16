ЄС планує виділити Україні €100 млрд у новому бюджеті – створять оновлений "Український фонд"

Ці кошти передбачено у межах оновленого фінансового інструменту Ukraine Facility.

Європейський Союз заклав у проєкт довгострокового бюджету на 2028–2034 роки 100 мільярдів євро на підтримку України. Ці кошти передбачено у межах оновленого фінансового інструменту Ukraine Facility, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Європейська правда.

"Ми виділяємо 100 мільярдів євро для України", – сказала Фон дер Ляєн під час презентації бюджету.

За її словами, попередній фонд мав обсяг у 50 мільярдів євро, але ці кошти поступово вичерпуються. Саме тому Єврокомісія пропонує подвоїти обсяг допомоги на наступний період, щоб забезпечити стійку фінансову підтримку для відновлення України.

Проте рішення ще не є остаточним — його має схвалити Європейський парламент та Європейська рада. Очікується, що новий бюджет ЄС буде затверджено до кінця 2027 року.

Ukraine Facility — спеціальний фінансовий механізм ЄС, створений для підтримки України під час війни та в післявоєнному відновленні. Він охоплює фінансування у вигляді грантів і кредитів, спрямованих на:

макрофінансову стабільність;

реформування інституцій;

реконструкцію інфраструктури;

модернізацію економіки.

Контроль за використанням коштів здійснюється через механізми звітності та моніторингу виконання реформ.

Європа профінансує американську зброю для України

Окрім фінансової допомоги, ЄС також сприятиме постачанню зброї в Україну. Згідно з новими домовленостями між США і НАТО, американська зброя надходитиме в Україну коштами європейських країн — обсягом до 10 мільярдів доларів.

До фінансування вже долучились Швеція, Данія та Німеччина, однак деякі країни — Угорщина, Чехія, Італія та Франція — не підтримали цю ініціативу.

У той же час, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс зауважив, що використання бюджету ЄС на закупівлю американської зброї юридично обмежене, і потрібні додаткові рішення для подолання цих бар’єрів.