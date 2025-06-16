Наразі росія забезпечує 20–25% потреб ЄС у природному, конвертованому та збагаченому урані.

На цьому тижні Євросоюз представить правові механізми для припинення імпорту російських викопних енергоносіїв до блоку, але боротьба із залежністю від ядерних технологій рф залишається важким завданням.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну країни Євросоюз заплатили кремлюеip понад 200 млрд євро за енергоносії. Імпорт вугілля і нафти вже знаходиться під санкціями, а відмовитись від російського газу планують до 2027 року.

Частка ядерного палива в оплатах невелика: 700 млн євро з 22 млрд у 2024 році, але ризики для енергетичної безпеки ЄС залишаються високими у разі раптового припинення поставок з боку кремля.

Країні Євросоюзу мають 101 ядерний реактор, із них 19 це радянського типу ВВЕР, які особливо залежать від російських паливних і технічних рішень.

Наразі рф забезпечує 20–25% потреб ЄС у природному, конвертованому та збагаченому урані.

Єврокомісія намагається відмовитись від імпорту з рф у галузі ядерної енергетики у 2030-х роках, але на це потрібно щонайменше 241 млрд євро інвестицій у створення власного ядерного ланцюга постачання.

Але проти цього виїоду виступають Угорщина та Словаччина, які, разом із Чехією, Болгарією та Фінляндією, мають реактори ВВЕР.

В заяві міністри з Угорщини і Словаччини попередили, що такі плани сприятимуть зростанню та нестабільності цін, а також поставлять під загрозу енергетичну безпеку їхніх країн.

Але в ЄС впевнені, що поступове припинення імпорту з росії дозволить уникнути цінових стрибків і дасть час на адаптацію.

Від початку повномасштабного вторгнення рф блок намагається диверсифікувати джерела урану і через імпорт із Казахстану, Канади Нігеру, але політична нестабільність у Нігері викликає занепокоєння в Брюсселі.

Також складно налагодити перетворення видобутого урану на більш легко оброблюваний газ. Наразі цю екологічно брудну та малоприбуткову галузь країни ЄС охоче делегували рф.

Адже створення конкурентної альтернативи російському "Росатому", що пропонує значно нижчі ціни, стане одним із найскладніших викликів для європейської ядерної незалежності, визнають посадовці ЄС.

Ми також повідомляли, що Євросоюз витратив понад €200 млрд на російське паливо з початку війни.