ЄС починає технічну підготовку до відкриття ще двох переговорних кластерів для України

Це стане першим технічним кроком до їхнього відкриття у межах переговорів про вступ до Євросоюзу.

Робоча група Ради Європейського Союзу з питань розширення (COELA) 17 липня розпочне розгляд результатів скринінгу переговорних кластерів 2 і 3 для України та Молдови.

Це означає початок технічної підготовки до можливого відкриття цих кластерів у межах переговорів про вступ до ЄС.

Про це "Європейській правді" стало відомо з власних джерел у Євросоюзі.

"Завтра COELA починає офіційний розгляд результатів скринінгу за кластерами 2 та 3", – повідомив співрозмовник видання.

Водночас джерела зазначають, що не варто очікувати значних рішень до завершення літньої перерви. Активізація процесу щодо відкриття кластерів, ймовірно, відбудеться вже на початку вересня.

До літніх канікул COELA проведе лише ще одне засідання – 22 липня. Повноцінна робота робочої групи відновиться з 1 вересня.

Раніше, 14 липня, Євросоюз відкрив для України шостий переговорний кластер "Зовнішні відносини". Віцепрем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка заявив, що відкриття інших кластерів не переноситься на період після літа.

ЄС також оприлюднив документ зі спільною позицією щодо критеріїв закриття переговорів за шостим кластером.

Крім того, Угорщина розглядала можливість підтримати відкриття ще двох переговорних кластерів для України.