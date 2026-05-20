ЄС погодився виконати торговельну угоду зі США після п'яти годин переговорів

20 травня 2026, 14:08
Фото: afp.com
ЄС скасує мита на американські промислові товари та частину аграрної продукції, тоді як США обмежать тарифи на більшість європейського експорту на рівні 15%.

Європейський Союз погодився виконати умови торговельної угоди зі США, укладеної ще в липні 2025 року в Тернберрі (Шотландія). Компромісу вдалося досягти вранці 20 травня після понад п’яти годин переговорів між представниками Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з домовленостями, ЄС скасує мита на американські промислові товари та частину аграрної продукції, тоді як США обмежать тарифи на більшість європейського експорту на рівні 15%. Водночас Брюссель кілька місяців затягував реалізацію угоди через політичні суперечки та рішення Верховного суду США, який частково скасував тарифну політику президента Дональда Трампа.

Переговори активізувалися після того, як Трамп пригрозив із 4 липня запровадити 25% мито на європейські автомобілі. У ЄС побоювалися, що новий виток тарифної війни може вдарити по трансатлантичній торгівлі обсягом €1,7 трильйона на рік, особливо на тлі енергетичної нестабільності через конфлікт на Близькому Сході.

Фінальний текст угоди передбачає, що Єврокомісія зможе призупинити її дію, якщо США до кінця 2026 року не знизять мита на європейську сталь та алюміній. Наразі американські тарифи на ці товари сягають 50% після указу Трампа, підписаного у квітні.

Також документ містить механізм захисту європейської промисловості: Єврокомісія матиме право розслідувати, чи створює імпорт загрозу для внутрішнього ринку, і за потреби частково або повністю призупиняти дію угоди.

Водночас до документа не включили вимогу Європарламенту про автоматичне скасування угоди у разі погроз територіальній цілісності ЄС. Цю норму пропонували після заяв Трампа про можливу анексію Гренландії, однак країни-члени ЄС виступили проти.

Тепер угоду мають винести на голосування під час пленарної сесії Європарламенту у Страсбурзі, яка запланована на 15-18 червня.

