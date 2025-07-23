ЄС попередив Україну, що допомога і вступ залежать від незалежності НАБУ та САП

НАБУ і САП "мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і підтримувати довіру громадськості", заявив Єврокомісар з економіки

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, який відповідає в Брюсселі за фінансову підтримку України, підкреслив, що подальше фінансування Києва та просування країни до членства в ЄС напряму залежать від незалежності антикорупційних органів.

Про це він сказав у коментарі виданню Financial Times.

За його словами, НАБУ і САП "мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і підтримувати довіру громадськості".

"Наша поточна фінансова допомога Україні залежить від прозорості, судових реформ та демократичних урядів. Те саме стосується шляху України до вступу в ЄС, який також вимагатиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією", – додав єврокомісар.