ЄС попередив Україну, що допомога і вступ залежать від незалежності НАБУ та САП
23 липня 2025, 17:05
НАБУ і САП "мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і підтримувати довіру громадськості", заявив Єврокомісар з економіки
Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, який відповідає в Брюсселі за фінансову підтримку України, підкреслив, що подальше фінансування Києва та просування країни до членства в ЄС напряму залежать від незалежності антикорупційних органів.
Про це він сказав у коментарі виданню Financial Times.
За його словами, НАБУ і САП "мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і підтримувати довіру громадськості".
"Наша поточна фінансова допомога Україні залежить від прозорості, судових реформ та демократичних урядів. Те саме стосується шляху України до вступу в ЄС, який також вимагатиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією", – додав єврокомісар.
Нагадаємо, що 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який істотно змінює баланс повноважень між антикорупційними структурами. Документ суттєво посилює вплив Генеральної прокуратури на справи, які раніше перебували виключно в компетенції НАБУ та САП. Відтепер генпрокурор матиме доступ до всіх матеріалів кримінальних проваджень НАБУ, зможе надавати обов’язкові вказівки детективам та змінювати підслідність справ.