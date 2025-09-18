Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС прагне укласти торговельну угоду з Індією, щоб зменшити залежність від США – фон дер Ляєн

18 вересня 2025, 14:58
Водночас вона повідомила, що переговори ведуться також із Південною Африкою, Малайзією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та іншими країнами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз має активізувати переговори про торговельні угоди з такими країнами, як Індія, щоб знизити залежність від США.

Про це вона сказала 18 вересня під час конференції з німецькими бізнес-лідерами, повідомляє Reuters.

"Ми хочемо укласти угоду з Індією цього року", – зазначила фон дер Ляєн, додавши, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив свою готовність до цього під час телефонної розмови 17 вересня.

Водночас вона повідомила, що переговори ведуться також із Південною Африкою, Малайзією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та іншими країнами.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль раніше висловив сподівання, що угода про вільну торгівлю між ЄС та Індією може бути підписана вже цієї осені.

На тлі цього американський президент Дональд Трамп нещодавно підвищив тарифи на понад 55% індійського експорту, критикуючи Нью-Делі за закупівлі російської нафти. Індія своєю чергою називає дії США "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими" та захищає свої торговельні зв'язки з москвою.

