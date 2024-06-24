ЄС прагне встановити партнерство в оборонній промисловості з Японією та Південною Кореєю – ЗМІ

За даними джерела, Брюссель сподівається досягти угоди з Токіо на рівні урядів до кінця року, що може допомогти ЄС фінансувати спільні проєкти, якими керують японські та європейські компанії.

Євросоюз прагне встановити партнерство у сфері безпеки й оборони з Японією та Південною Кореєю для спільної розробки військової техніки.

Про це на умовах анонімності виданню Nikkei повідомив високопосадовець Єврокомісії, інформує Reuters.

За даними джерела, Брюссель сподівається досягти угоди з Токіо на рівні урядів до кінця року, що може допомогти ЄС фінансувати спільні проєкти, якими керують японські та європейські компанії.

У матеріалі видання йдеться, що це може буде перше подібне співробітництво Євросоюзу з азійськими країнами у сфері безпеки й оборони.

Минулого року Японія підписала договір про створення програми з розробки сучасного винищувача з Великою Британією та Італією.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

Угода, підписана путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у середу, зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.