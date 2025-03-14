ЄС продовжує санкції проти росії: Угорщина погодилась за умови виключення трьох осіб

Про кого саме йдеться, наразі невідомо.

В ЄС домовились про продовження санкцій проти росії ще на шість місяців. Угорщина готова дати "зелене світло", якщо з санкцій буде виключено трьох осіб.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією Bloomberg, до ранку 14 березня триватиме так звана письмова процедура, яка дозволить продовжити на шість місяців санкції, повʼязані з агресією росії проти України.

Стверджується, що Будапешт зняв заперечення після того, як за його наполягання із санкційного списку були виключені троє людей. Про кого саме йдеться, наразі невідомо.

ЗМІ раніше писали, що Угорщина нібито наполягала на виключенні з-під санкцій ЄС російського олігарха Михаїла Фрідмана. Цю ж позицію підтримав і Люксембург, стверджують джерела Bloomberg, але зрештою він залишиться під санкціями.

Зазвичай продовження санкцій щодо росії через її вторгнення в Україну є рутинною процедурою, але після перемоги американського президента Дональда Трампа на виборах у листопаді Угорщина почала блокувати ці рішення.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який має проросійські погляди і є союзником Трампа, створив напруження навколо продовження санкцій на початку року, хоча врешті погодився.

Цього разу Угорщина вимагала виключити вісім осіб зі списку, щоб підтримати продовження санкцій. Водночас Люксембург наполягав на знятті олігарха Михайла Фрідмана з санкцій, хоча він все ж і залишиться під обмеженнями.

Зауважимо, що для введення санкцій проти рф необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів Європейського Союзу.