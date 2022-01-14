ПОЛІТИКА НОВИНИРада ЄС прийняла рішення про продовження ще на пів року економічних санкцій проти Росії, запроваджених за агресію проти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС продовжив економічні санкцій проти Росії на пів року
Фото: з відкритих джерел
Заяву про це оприлюднили 13 січня.
Це є останнім етапом в офіційній процедурі, що продовжує санкції до 31 липня 2022 року.
Економічні санкції Євросоюзу вперше були введені 31 липня 2014 року у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні.
Вони були посилені у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Європейська рада погодилася пов'язати їх тривалість із виконанням Мінських угод. З того час ЄС кожні пів року продовжує дію економічних обмежень.
16 грудня 2021 року після час оцінки ситуації з виконанням Мінських домовленостей на саміті лідерів ЄС вони одностайно ухвалили рішенняпродовжити санкції.
Лідери Євросоюзу також попередили, що подальша збройна агресія Росії щодо України буде мати масштабні наслідки, у тому числі скоординовані з іншими партнерами нові санкції.
На додачу до економічних санкцій, ЄС наклав на Росію обмеження також за протиправну анексію Криму.
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