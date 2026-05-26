26 травня 2026, 22:05
ЄС продовжив санкції проти росії за порушення прав людини до 2027 року
Рада Європейського Союзу продовжила до 28 травня 2027 року дію санкційного механізму проти осіб, відповідальних за порушення прав людини, репресії та підрив демократії в росії.

Відповідна заява опублікована на сайті Ради ЄС.

Наразі обмежувальні заходи поширюються на 72 фізичні особи та одну юридичну особу. Всі вони підпадають під заморожування активів, заборону на в'їзд до країн ЄС, а громадянам та компаніям Євросоюзу забороняється надавати їм кошти.

"ЄС залишається непохитним у своєму засудженні порушень прав людини та репресій у росії й глибоко стурбований подальшим погіршенням ситуації з правами людини в країні, особливо в контексті війни росії проти України", – йдеться у заяві Ради.

Раніше, 11 травня, Рада ЄС запровадила санкції проти осіб та організацій, причетних до викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Це рішення було ухвалено напередодні зустрічі високого рівня за участю ЄС, України та Канади, присвяченої плануванню конкретних кроків з повернення викрадених дітей та притягнення росії до відповідальності.

