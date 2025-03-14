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ПОЛІТИКА

ЄС пропонує фонд для допомоги Україні на €40 млрд без участі Угорщини

14 березня 2025, 11:16
ЄС пропонує фонд для допомоги Україні на €40 млрд без участі Угорщини
Пріоритетними напрямками для допомоги є великокаліберні боєприпаси, системи ППО, ракети, безпілотники, винищувачі та інша підтримка для відновлення боєздатності українських бригад.

Європейський Союз запропонував створити фонд для надання військової допомоги Україні на суму від 20 до 40 мільярдів євро, який діятиме на основі добровільної участі, щоб уникнути вето з боку Угорщини.

Про це повідомляє Euractiv.

Минулого місяця дипломатична служба ЄС запропонувала створити схему для відправки 1,5 мільйона набоїв в Україну. Однак, через постійну відмову Угорщини підтримувати будь-які ініціативи на підтримку України, пропозицію було змінено, щоб включити лише ті країни, що добровільно погодяться брати участь.

Остання версія пропозиції передбачає, що країни ЄС рекомендується надати Україні військову допомогу в 2025 році на суму щонайменше 20 мільярдів євро, з можливістю збільшення до 40 мільярдів євро в залежності від потреб Києва. Першим кроком буде виділення 5 мільярдів євро на закупівлю 2 мільйонів великокаліберних артилерійських боєприпасів.

Кожна країна братиме участь у фінансуванні відповідно до своєї економічної ваги, надаючи або кошти, або технічну допомогу. ЄС також планує внести 1,9 мільярда євро зі своїх прибутків від заморожених російських активів.

Пріоритетними напрямками для допомоги є великокаліберні боєприпаси, системи ППО, ракети, безпілотники, винищувачі та інша підтримка для відновлення боєздатності українських бригад.

Завершення формулювання угод з країнами ЄС очікується до 30 квітня. Одночасно, Євросоюз готується до запуску плану із закупівлі європейського оборонного обладнання на суму 800 мільярдів євро для підвищення обороноздатності на континенті.

Загалом, з початку війни Україні було надано близько 267 мільярдів євро допомоги, з яких майже 130 мільярдів було витрачено на військову підтримку.

Нагадаємо, в ЄС домовились про продовження санкцій проти росії ще на шість місяців. Угорщина готова дати "зелене світло", якщо з санкцій буде виключено трьох осіб.

УгорщинавійнаЄвросоюздопомога Україні

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