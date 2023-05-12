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ЄС пропонує офіційно заборонити транспортування російської нафти до Німеччини та Польщі – Bloomberg

12 травня 2023, 16:54
ЄС пропонує офіційно заборонити транспортування російської нафти до Німеччини та Польщі – Bloomberg
Джерело: slovoidilo
Такий крок значною мірою символічний, враховуючи те, що дві країни майже повністю відмовились від російської нафти.

Європейський Союз офіційно запропонував припинити транспортування російської нафти до Німеччини та Польщі через нафтопровід "Дружба" у рамках 11-ого пакету санкції проти росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначимо, що раніше Німеччині та Польщі дозволили продовжувати отримувати нафту через північну ділянку нафтопроводу "Дружба". При цьому обидві країни на національному рівні уже відмовилися від закупок російської нафти, виконавши попередні обіцянки скоротити обсяг.

Тепер же пропонується повністю зупинити транспортування російської нафти до країн через "Дружбу". 

Заборона змусила б кілька нафтопереробних заводів зайнятися складною логістикою, щоб отримати доступ до альтернативної нафти. Принаймні один із них, - завод PCK Schwedt поблизу Берліна, - був змушений виробляти менше палива для регіону, який він обслуговує.

При цьому винятки, що дозволяють потоки через південну гілку лінії, яка забезпечує Угорщину, Словаччину та Чехію, залишаться в силі.

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