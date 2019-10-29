ЄС розчарований переговорами про транзит газу, а Нафтогаз готує новий позов проти Газпрому

За підсумками тристоронніх переговорів про транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України у Єврокомісії висловили розчарування ходом домовленостей. Водночас у Нафтогазі заявили, що готують новий позов проти Газпрому на 12 мільярдів доларів.

"Я розчарований, але, звісно, я не здаюсь, тому що вважаю, що ближче до кінця зустрічі ми досягли кращого розуміння того, якого прогресу ми можемо досягти у майбутньому, і що слід зробити", - заявив голова європейської делегації на переговорах про транзит газу, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, передає "Інтерфакс Україна", зазначає "Громадське".

Шефчович також долав, що впевнений у тому, що існує можливість укладання вигідного для всіх сторін контракту на транзит газу. Причиною непродуктивності переговорів 28 жовтня Шефчович назвав те, що російська сторона "не встигла ознайомитися з усіма необхідними документами".

"Марош Шевчович після сьогоднішньої тристоронньої зустрічі щодо транзиту сказав, що він розчарований її результатами. Я його прекрасно розумію. Домовленостей немає. Але я час не марнував, оскільки працював над позовними вимогами до Газпрому у новому арбітражному процесі", - повідомив по закінченню переговорів у Брюсселі виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

Раніше Вітренко вже заявляв, що направить Росії позовні вимоги Нафтогазу на 12 мільярдів доларів через те, що вона не хоче продовжити контракт на транзит газу.

Нагадаємо, що під час тристоронніх переговорів з приводу транзиту газу через територію України російська сторона порушувала питання дозволу для завершення будівництва "Північного потоку-2".