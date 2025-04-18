Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС розглядає обмеження на експорт до США у відповідь на тарифну війну Трампа – Bloomberg

18 квітня 2025, 10:31
ЄС розглядає обмеження на експорт до США у відповідь на тарифну війну Трампа – Bloomberg
Фото: afp.com
Будь-яка подальша ескалація торговельної суперечки може вимагати політичних рішень у столицях країн ЄС.

ЄС може запровадити обмеження на деякі види свого експорту до США як потенційну відповідь на тарифну війну американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела.

Такі заходи будуть застосовані як стримувальний фактор і лише в тому випадку, якщо переговори з Вашингтоном, який запровадив нові тарифи на товари з ЄС на суму близько 380 мільярдів євро ($432 мільярди доларів), не приведуть до задовільного результату.

Запровадження обмежень на експорт з боку ЄС означатимуть ескалацію торговельної суперечки, оскільки такі заходи можуть викликати силову відповідь з боку США. 

Обмеження експорту — це один із низки варіантів, які розглядає ЄС. Інші потенційні заходи включають додаткові тарифи й обмеження державних закупівель для американських компаній.

Співрозмовники Bloomberg не надали деталей стосовно обмежень, які розглядає ЄС і того, яких секторів і товарів вони можуть торкнутися. Зазвичай такі заходи реалізуються різними способами, починаючи від квот, ліцензій та закінчуючи повною забороною на експорт певних товарів.

Часто подібні обмеження націлені на товари, які вважаються критично важливими та які важко замінити. Наприклад, Китай нещодавно додав сім рідкісноземельних елементів, що використовуються, зокрема, у смартфонах, до свого списку експортного контролю — у США майже немає можливостей для переробки цих металів.

ЄС уже працює над планами подальших контрзаходів на випадок, якщо не вдасться досягти угоди до завершення 90-денного терміну. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що одним із варіантів може стати удар по доходах від цифрової реклами американських технологічних компаній.

Будь-яка подальша ескалація торговельної суперечки може вимагати політичних рішень у столицях країн ЄС до того, як будуть розроблені додаткові плани.

Минулого тижня Союз погодився відкласти на 90 днів запровадження контртарифів проти США — після того, як Трамп знизив свої так звані “дзеркальні” мита на більшість товарів з ЄС із 20% до 10% на той самий період часу, відкривши можливість для переговорів про досягнення угоди. За словами Трампа, його тарифи — це спроба повернути робочі місця в США та збільшити доходи, щоб компенсувати зниження податків.

Днями у Вашингтоні також відбулася зустріч єврокомісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича з міністром торгівлі США Говардом Лутніком. Як повідомляли ЗМІ, Шефчович повернувся після зустрічі, не маючи чіткого уявлення про позицію США і намагаючись визначити цілі американської сторони.

Таким чином, ЄС і Штати поки що досягли значного прогресу в переговорах, спрямованих на пом'якшення тарифного конфлікту. Водночас, на тлі зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні в четвер, 17 квітня, Трамп висловив "упевненість" в укладенні угоди з ЄС.

Дональд ТрампмитаЄвросоюз

Останні матеріали

росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Технології
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 13:08
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США є тепер захисником диктатури та смерті – Філліпс О’Брайен
Політика
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США є тепер захисником диктатури та смерті – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 11:18
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Cуспільство
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 07:37
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Політика
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 15:38
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Політика
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 12:25
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Політика
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 08:46
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Політика
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 12:57
Політика
"Китай понад усе"? Трансатлантичний страх затьмарює стратегічний вибір Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 11:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється