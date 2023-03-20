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ПОЛІТИКА

ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та звірства

20 березня 2023, 09:58
ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та звірства
Фото: Укрінформ
Європейський Союз вітає та заохочує подальші зусилля для забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини у зв'язку з агресивною війною росії проти України.

У Євросоюзі підтримали рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт російського диктатора володимира путіна.

Про це повідомляється у заяві, яка була оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Євросоюз взяв до уваги рішення ІІ-ї досудової палати Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, у зв'язку з підозрою в злочині протизаконної депортації та протиправного перевезення дітей в контексті війни росії проти Україні", - мовиться у документі.

У ЄС також вказали, що глави держав та урядів країн-членів Європейського Союзу 15 грудня 2022 року привітали та "підтримали подальші зусилля із забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найбільш серйозні злочини, що пов'язані з російською агресивною війною проти України".

Як зазначається у тексті, Євросоюз розглядає рішення МКС як "початок процесу притягнення до відповідальності всіх винних, зокрема російського керівництва за злочини та звірства, які стали можливими та здійснюються в Україні за наказами цього керівництва"

"ЄС також висловлює підтримку розслідуванню прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні, та закликає до повного співробітництва з ним всіх держав-учасниць", - додають у заяві.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна через звинувачення у депортації українців.

ЄСвійнаарештМКСзлочиниПутін

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