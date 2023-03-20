ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та звірства

Європейський Союз вітає та заохочує подальші зусилля для забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини у зв'язку з агресивною війною росії проти України.

У Євросоюзі підтримали рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт російського диктатора володимира путіна.

Про це повідомляється у заяві, яка була оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Євросоюз взяв до уваги рішення ІІ-ї досудової палати Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, у зв'язку з підозрою в злочині протизаконної депортації та протиправного перевезення дітей в контексті війни росії проти Україні", - мовиться у документі.

У ЄС також вказали, що глави держав та урядів країн-членів Європейського Союзу 15 грудня 2022 року привітали та "підтримали подальші зусилля із забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найбільш серйозні злочини, що пов'язані з російською агресивною війною проти України".

Як зазначається у тексті, Євросоюз розглядає рішення МКС як "початок процесу притягнення до відповідальності всіх винних, зокрема російського керівництва за злочини та звірства, які стали можливими та здійснюються в Україні за наказами цього керівництва"

"ЄС також висловлює підтримку розслідуванню прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні, та закликає до повного співробітництва з ним всіх держав-учасниць", - додають у заяві.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна через звинувачення у депортації українців.