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ПОЛІТИКА

ЄС розгляне підтримку журналістів Радіо Свобода після припинення фінансування з боку США

17 березня 2025, 20:16
ЄС розгляне підтримку журналістів Радіо Свобода після припинення фінансування з боку США
Каллас Естонія
14 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію семи федеральних агентств, які визначено "непотрібними".

Європейський Союз вивчить можливі шляхи допомоги журналістам Радіо Свобода після рішення США припинити фінансування та діяльність радіостанції.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас під час пресконференції в Брюсселі за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання про можливість надання тимчасового захисту журналістам, які після рішення адміністрації Трампа втратять роботу і будуть змушені залишити ЄС упродовж трьох місяців, Каллас зазначила, що "це питання порушувалося".

"По той бік „залізної завіси“ це було радіо, з якого ми отримували багато інформації про те, що відбувається насправді. Це був великий маяк демократії і дуже цінний. Дуже сумно чути, що США виходять із його фінансування. Тож питання до нас — чи можемо ми… заповнити цю прогалину", — каже висока представниця ЄС.

Вона додала, що рішення не може бути автоматичним, оскільки ЄС отримує багато подібних запитів від різних організацій.

"Але це був дійсно поштовх від міністрів закордонних справ, щоб обговорити це та знайти шлях для вирішення. Завдання нашої сторони — з’ясувати, що саме ми можемо зробити", — зазначила Каллас.

14 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію семи федеральних агентств, які визначено "непотрібними". Серед них — Агентство глобальних медіа, яке керує проєктами Радіо Свобода та Голос Америки.

Згодом стало відомо, що штатні працівники Голосу Америки у США у суботу, 15 березня, отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправили в оплачувану адміністративну відпустку.

Президент і головний виконавчий директор RFE/RL (Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода) Стівен Капус підтвердив, що Агентство глобальних медіа США (USAGM) повідомило RFE/RL про припинення дії федеральної грантової угоди, яка фінансувала діяльність медіакомпанії по всьому світу.

Голос Америки фінансується з федерального бюджету США. Джерела NYT стверджували, що останні кілька місяців критичні матеріали про Дональда Трампа редагувалися перед публікацією.

СШАДональд ТрампЗМІжурналістиЄвросоюзКая Каллас

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