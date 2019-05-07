ЄС розгляне питання про виділення €500 млн Україні після виборів до Ради

"Щодо виділення макрофінансової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро, яку ще залишається виплатити, наріз ще немає конкретної дати"

Питання про виділення чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 мільйонів євро розглянуть після закінчення парламентських виборів.

"Щодо виділення макрофінансової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро, яку ще залишається виплатити, наріз ще немає конкретної дати. Для цього потрібно виконати низку заходів, які, зокрема, потребують голосування у парламенті, що неможливе до виборів", - повідомили у ЄС, інформує "Громадське".

Там зазначають, що для продовження співпраці з Україною ключовим для ЄС є перебування України у програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом. Останній також планує відновити співпрацю з Україною після виборів.

Нагадаємо, що Міжнародні резерви України у червні 2019 року зросли на 1,2 мільярда доларів або на 6,4% — до 20,63 мільярда доларів.