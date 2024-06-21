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ЄС розпочинає готуватися до конференції, з якої стартують переговори про вступ України до блоку

21 червня 2024, 14:33
ЄС розпочинає готуватися до конференції, з якої стартують переговори про вступ України до блоку
Конференція з Києвом запланована на 15:30 25 червня.
Євросоюз офіційно розпочинає підготовку міжурядових конференцій, які стануть початком переговорів про вступ України й Молдови до євроблоку.
 
Про це пише Німецька хвиля з посиланням на джерело.
 
Так, Рада Європейського союзу з економічних та фінансових питань (ECOFIN), яка зібралася сьогодні у Люксембурзі, схвалила переговорні рамки для України та Молдови.
 
Це означає, що сторони можуть офіційно розпочати підготовку міжурядових конференцій, запланованих на 25 червня, що стане офіційним початком переговорів про вступ країн-кандидаток до ЄС.
 
Потім Бельгія, яка головує в Раді ЄС, оприлюднила на соцплатформі X деталі щодо майбутніх конференцій. 
 
Так, конференція з Україною запланована на 15:30 25 червня у Люксембурзі, а з Молдовою конференція розпочнеться о 18:00.
Нагадаємо, що Глава Єврокомісії Фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала всі кроки для початку переговорів про вступ в ЄС. Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу в лютому 2022, коли почалася повномасштабна війна.

 

війна в Українівступ в ЄСросія окупанти

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