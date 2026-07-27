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ЄС скасував лише нещодавно введену заборону на імпорт російських соболиних шкур

27 липня 2026, 10:46
ЄС скасував лише нещодавно введену заборону на імпорт російських соболиних шкур
Фото: з відкритих джерел
російські соболині шуби продаються за сотні тисяч євро.

Імпорт розкішних російських соболиних шкур може відновитися після того, як країни-члени ЄС скасували заборону, введену лише у квітні.

Про це повідомляє Euractiv.

Зміну включили до останнього пакета санкцій проти москви, узгодженого минулого тижня. Єврокомісія аргументувала виняток тим, що росія домінує у світовій торгівлі соболиними шкурами і альтернативних постачальників у Європі майже немає. Наполягали на винятку насамперед Італія та Греція – два основні покупці російського соболя в ЄС. Ввезення готового хутряного одягу до ЄС та його експорт до росії, як і раніше, залишаються забороненими.

Соболь – невеликий хижак з лісів Північної Азії, що цінується за винятково м'яке хутро. російські соболині шуби можуть продаватися за десятки або навіть сотні тисяч євро. Грецькі та італійські компанії залишаються серед провідних міжнародних покупців поряд із китайськими та російськими.

Євросоюзхутросанкціі проти росії

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