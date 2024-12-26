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ПОЛІТИКА

ЄС скептично ставиться до розгортання миротворців в Україні без участі США

26 грудня 2024, 10:13
ЄС скептично ставиться до розгортання миротворців в Україні без участі США
Фото: Укрінформ
Однією з причин є скептицизм європейського населення.

У Євросоюзі скептично налаштовані щодо можливості домовитись про розгортання в Україні миротворців, які б слідкували за дотриманням можливого режиму припинення вогню, якщо до місії не залучать США.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на європейських дипломатів та чиновників, які знайомі з перебігом дискусій.

Зазначається, що європейське населення буде важко переконати у необхідності відправляти війська в Україну, якщо до місії не залучать Сполучені Штати. 

"Гарна ідея, але достатньо поглянути на скептицизм у Чехії та Польщі [дві країни, які мають забезпечити досить багато солдатів], щоб побачити, що це буде важко продати", — заявив один з європейських чиновників.

Другий співрозмовник журналістів у дипломатичних колах вказав на іншу перешкоду: на це не погодяться росіяни. Він також вказав, що "відправлення "наших хлопців" в Україну вмирати – чудова фраза для популістів" у Євросоюзі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив, що "ФРН готова відправити свої війська в Україну, коли прийде час, але на це необхідна буде згода і України, і росії". За його словами, їхня роль у майбутньому залежатиме від умов припинення вогню та характеру мандата. 

миротворціЄвросоюзвійна в Україні

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