ЄС скорочує залежність від росії: Словаччина готує 10-річну газову угоду з Азербайджаном

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр країни Томаш Тараба. Переговори ведуться з азербайджанською державною компанією SOCAR – раніше сторони вже уклали пілотну короткострокову угоду, яка дозволила розпочати постачання газу у грудні 2024 року.

Баку розглядається як стратегічно надійний партнер – зокрема через готовність допомагати Європі під час транзитних криз із постачанням газу через Україну. За оцінками, річні обсяги постачання можуть сягати близько 1,5 млрд кубометрів. Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше заявляв про готовність нарощувати експорт до країн Центральної Європи.

Паралельно Німеччина підтвердила незворотність курсу ЄС на відмову від російських енергоносіїв. За словами представника федерального уряду Штефана Роуенгофа, Європа більше не розглядає повернення до енергетичної залежності від росії. Берлін вже повністю перебудував свою енергетичну систему: замінив російський трубопровідний газ, розвинув інфраструктуру для імпорту СПГ і переорієнтувався на нових постачальників. Нині близько половини газових потреб Німеччини покриває Норвегія, значну частку СПГ постачають США.