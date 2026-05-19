Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС скорочує залежність від росії: Словаччина готує 10-річну газову угоду з Азербайджаном

19 травня 2026, 21:33
ЄС скорочує залежність від росії: Словаччина готує 10-річну газову угоду з Азербайджаном
Фото: dt.ua
Переговори ведуться з азербайджанською державною компанією SOCAR.

Словаччина веде переговори про укладення довгострокової газової угоди з Азербайджаном терміном на 10 років.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр країни Томаш Тараба. Переговори ведуться з азербайджанською державною компанією SOCAR – раніше сторони вже уклали пілотну короткострокову угоду, яка дозволила розпочати постачання газу у грудні 2024 року.

Баку розглядається як стратегічно надійний партнер – зокрема через готовність допомагати Європі під час транзитних криз із постачанням газу через Україну. За оцінками, річні обсяги постачання можуть сягати близько 1,5 млрд кубометрів. Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше заявляв про готовність нарощувати експорт до країн Центральної Європи.

Паралельно Німеччина підтвердила незворотність курсу ЄС на відмову від російських енергоносіїв. За словами представника федерального уряду Штефана Роуенгофа, Європа більше не розглядає повернення до енергетичної залежності від росії. Берлін вже повністю перебудував свою енергетичну систему: замінив російський трубопровідний газ, розвинув інфраструктуру для імпорту СПГ і переорієнтувався на нових постачальників. Нині близько половини газових потреб Німеччини покриває Норвегія, значну частку СПГ постачають США.

газСловаччинаАзербайджанЄвросоюзСПГросія окупанти

Останні матеріали

Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2026, 07:57
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється