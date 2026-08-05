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ЄС спрямує Україні ще €1,4 млрд від доходів із заморожених російських активів

05 серпня 2026, 14:00
ЄС спрямує Україні ще €1,4 млрд від доходів із заморожених російських активів
Голова Єврокомісії додала, що цей крок підтримає подальший опір України.

Євросоюз спрямує Україні ще €1,4 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомили премʼєр-міністр України Сергій Корецький та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами Корецького, гроші спрямують на посилення оборони та "зміцнення стійкості держави". Фон дер Ляєн заявила, що цей крок підтримає подальший опір України. "Вкотре ми прокидаємося під новини про жахливі звірства, скоєні росією під час повітряних атак на Україну. росія повинна відповісти за спричинені нею руйнування", – написала вона у X.

Нагадаємо, заморожені активи Центробанку росії в ЄС оцінюють у понад €200 млрд, більша частина яких зберігається у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Попередня виплата відбулася навесні 2026 року. ЄС отримав кошти 3 серпня, це 5-тий транш таких доходів.

Урсула фон дер Ляєндопомога Українізаморожені активи рфСергій Корецький

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