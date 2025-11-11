ЄС створює новий розвідувальний підрозділ під керівництвом Урсули фон дер Ляєн – FT

Європейська комісія почала створення нового розвідувального підрозділу під керівництвом президентки Урсули фон дер Ляєн, щоб покращити використання інформації, яку збирають національні спецслужби країн-членів ЄС.

Новий орган діятиме в межах Генерального секретаріату Єврокомісії. Планується залучити до нього співробітників із різних національних розвідспільнот ЄС і об’єднати зібрані дані для спільного аналізу та координації.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну та заяви президента США Дональда Трампа про можливе скорочення американської військової підтримки Європи змусили ЄС переосмислити власні оборонні можливості та розпочати наймасштабніше переозброєння з часів холодної війни.

Один із співрозмовників зазначив, що розвідслужби держав ЄС "знають багато", як і Комісія.

"Нам потрібен кращий спосіб об’єднати цю інформацію, щоб бути ефективними й корисними для партнерів. У розвідці, щоб щось отримати, треба щось віддати", – сказав цей співрозмовник.

Проти створення нового органу виступають високопосадовці Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД), яка керує нинішнім Центром розвідки та ситуаційного аналізу ЄС (Intcen). Вони побоюються, що новий підрозділ дублюватиме функції Intcen і поставить під загрозу його майбутнє.

План поки не був офіційно представлений усім 27 державам-членам, але передбачає залучення співробітників на відрядження з національних розвідувальних структур. Речник Єврокомісії повідомив Financial Times, що у Брюсселі "вивчають шляхи посилення своїх можливостей у сфері безпеки та розвідки".