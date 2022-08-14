ЄС та 42 країни вимагають від росії вивести війська із Запорізької АЕС

ЄС та 42 країни закликали росію негайно вивести свої війська із Запорізької АЕС і всієї території України. Відповідну спільну заяву опубліковано у неділю на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

До заяви приєдналися Європейський Союз, а також окремі країни - Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Корея, Молдова, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Об’єднане королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки.

"Ми закликаємо російську федерацію негайно вивести свої військові сили та весь інший неуповноважений персонал із Запорізької атомної електростанції, її найближчих околиць та всієї України, з тим, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обов’язки в межах міжнародно визнаних кордонів України, а законний оперативний персонал міг виконувати свої обов'язки без зовнішнього втручання, погроз та неприйнятно важких умов праці", - йдеться у заяві.

Наголошується, що розміщення російський військових та озброєння на ядерному об’єкті "є неприйнятним і порушує принципи безпеки та гарантій, які всі члени МАГАТЕ зобов’язалися поважати".

Також, учасники заяви заявили підтримку намаганням МАГАТЕ сприяти розв'язанню проблеми, пов'язаної з окупацією ЗАЕС, "поважаючи при цьому повний суверенітет України над її територією та інфраструктурою".

Учасники заяви наголошують, що світ не вводить в оману дезінформаційна поведінка рф.

"Ми рішуче засуджуємо використання росією дезінформації у її спробах виправдати свої незаконні дії в Україні. Міжнародна спільнота притягне росію до відповідальності за її агресію, і росія має понести повне покарання за свої протиправні дії в Україні", - йдеться в заяві.

Раніше, глава Глава МАГАТЕ закликав Раду безпеки ООН сприяти якнайшвидшому візиту технічної місії агентства на ЗАЕС.