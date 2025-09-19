ЄС та НАТО відреагували на вторгнення російських літаків в повітряний простір Естонії

Відомо, що три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там близько 12 хвилин.

У ЄС та НАТО розкритикували порушення повітряного простору Естонії трьома російськими Міг-31. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа "рішуче відповість на кожну російську провокацію".

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі X.

"Європа підтримує Естонію перед обличчям останнього порушення росією нашого повітряного простору. Ми рішуче відповімо на кожну провокацію, інвестуючи в посилення східного флангу", — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас назвала порушення авіапростору Естонії з боку рф "надзвичайно небезпечною провокацією".

"Сьогоднішнє порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є надзвичайно небезпечною провокацією. Це вже третє подібне порушення повітряного простору ЄС за декілька днів і ще більше загострює напруженість у регіоні. ЄС повністю солідарний з Естонією", — заявила вона.

Очільниця МЗС Латвії Байба Браже вважає провокацією порушення повітряного простору Естонії одразу трьома військовими літаками рф.

"Порушення повітряного простору Естонії трьома російськими літаками – це явна провокація. Літаки НАТО перехопили російські. Проте потрібно посилювати військову присутність НАТО та місію "Східний вартовий", щоб запобігати такій безвідповідальній поведінці", – написала Байба Браже.

Також на російську провокацію відреагували також в НАТО. Речниця НАТО Еллісон Хар написала у соцмережі X, що це «ще один приклад безрозсудної поведінки росії та здатності НАТО реагувати». Вона додала, що НАТО «негайно відреагувало та перехопило російські літаки».

Президент Європейської ради Антоніу Кошта сказав, що інцидент із російськими винищувачами в повітряному просторі Естонії обговорять на неформальному саміті ЄС у Копенгагені.

"Це ще раз підкреслює нагальну необхідність зміцнення нашого східного флангу, поглиблення європейської співпраці в галузі оборони та посилення тиску на росію", – додав він.

Раніше у МЗС Естонії повідомили, що вони викликали тимчасового повіреного рф у країні, щоб висловити ноту протесту через порушення естонського повітряного простору в п’ятницю, 19 вересня.

Відомо, що три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там близько 12 хвилин. Дипломату передали ноту протесту.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна сказав, що росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії у 2025 році.