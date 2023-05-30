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ПОЛІТИКА

ЄС та США на переговорах у Швеції обговорять як краще вести справи з Китаєм і співпрацювати в області штучного інтелекту – ЗМІ

30 травня 2023, 12:31
ЄС та США на переговорах у Швеції обговорять як краще вести справи з Китаєм і співпрацювати в області штучного інтелекту – ЗМІ
Джерело: ukrinform
Крім того, сторони обговорять скарги ЄС на тарифи часів колишнього президента США Дональда Трампа й американські "зелені" субсидії.

У вівторок, 30 травня, високопоставлені чиновники США і ЄС зустрінуться у Швеції, щоб обговорити, як краще вести справи з Китаєм і співпрацювати в галузі штучного інтелекту та інших технологій майбутнього.

Про це повідомляє Reuters.

Державний секретар США Ентоні Блінкен і віце-президент Європейської комісії Маргрете Вестагер візьмуть участь у четвертій міністерській зустрічі Ради з торгівлі та технологій, яка триватиме два дні у Швеції.

У зустрічі також візьмуть участь міністр торгівлі США Джина Раймондо, торговий представник Штатів Кетрін Тай і віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Теми, викладені у проекті спільної заяви, включають співпрацю щодо встановлення мінімальних стандартів для генеративних алгоритмів ШІ, таких як ChatGPT, а також експортний контроль і моніторинг інвестицій.

Пекін буде в центрі уваги зустрічі, хоча слово "Китай" зустрічається в проекті спільної заяви лише двічі - щодо неринкових практик і дезінформації.

Дипломати кажуть, що Вашингтон наполягав на формулюваннях, що перегукуються з деякими занепокоєннями, висловленими на нещодавній зустрічі лідерів G7.

Зустріч на півночі Швеції відбувається якраз тоді, коли Єврокомісія презентує свою Стратегію економічної безпеки, яка, як очікується, міститиме заходи, спрямовані на запобігання доступу таких конкурентів, як Китай, до найбільш чутливих технологій.

Брюссель прагне бачити співпрацю для стимулювання "зеленої" торгівлі, наприклад, взаємне визнання продукції, хоча США і ЄС не планують укладати угоду про вільну торгівлю.

Це призвело до того, що виробники з ЄС залишилися без деяких переваг "зелених" субсидій, передбачених Законом США про зниження інфляції на суму 369 мільярдів доларів.

ЄС прагне досягти прогресу із США в укладенні угоди щодо критично важливих мінералів, які використовуються для електромобілів. Блок також хоче досягти прогресу в укладенні угоди про "зелену сталь", спрямованої на подолання надлишкових виробничих потужностей, яка необхідна до кінця жовтня, щоб запобігти поверненню тарифів на сталь і алюміній, запроваджених колишнім президентом США Дональдом Трампом і призупинених у 2021 році після того, як він залишив свою посаду.

Раніше повідомлялось, що Китай відхилив прохання США про зустріч міністрів оборони.

ЄССШАКитайпереговориштуний інтелект

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