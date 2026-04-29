ЄС розглядає "більш жорсткі" умови для надання Україні €90 млрд кредиту

Європейський Союз розглядає запровадження більш жорстких умов щодо надання коштів у межах 90-мільярдного кредиту Україні –зокрема, ухвалення непопулярної податкової зміни для бізнесу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Ідеться про план запровадити податок на додану вартість (ПДВ) для фізичних-осіб підприємців (ФОПів), річний дохід яких перевищує 4 мільйони гривень. До цього вже закликав Міжнародний валютний фонд — це була одна із чотирьох вимог для надання Україні нової кредитної програми на 8,1 мільярда доларів. Утім, рішення щодо ПДВ зіткнулося з браком підтримки у Верховній Раді України.