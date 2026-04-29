ЄС розглядає "більш жорсткі" умови для надання Україні €90 млрд кредиту
29 квітня 2026, 11:29
Європейський Союз розглядає запровадження більш жорстких умов щодо надання коштів у межах 90-мільярдного кредиту Україні –зокрема, ухвалення непопулярної податкової зміни для бізнесу.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Ідеться про план запровадити податок на додану вартість (ПДВ) для фізичних-осіб підприємців (ФОПів), річний дохід яких перевищує 4 мільйони гривень. До цього вже закликав Міжнародний валютний фонд — це була одна із чотирьох вимог для надання Україні нової кредитної програми на 8,1 мільярда доларів. Утім, рішення щодо ПДВ зіткнулося з браком підтримки у Верховній Раді України.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявляла, що МВФ "із розумінням" поставився до чутливості цього питання для українців, а уряд шукає альтернативи, як наповнити держбюджет на 2027 рік.
За даними Bloomberg, нині питання ПДВ порушила і Європейська комісія. Нова вимога може вплинути на 8,4 мільярда євро макрофінансової допомоги — це частина більшого пакета із кредитом на 90 мільярдів євро для України. Схвалення 90-мільярдного кредиту фактично застопорилося на місяці через блокування з боку, зокрема, Угорщини. Але після зміни влади в країні рішення було розблоковане.