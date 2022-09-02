ЄС у Міжнародний день солідарності засудив продовження репресій у Білорусі

9 лютого виповнюється 18 місяців з дня сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року

Через півтора року режим Лукашенка у Білорусі продовжує широкомасштабні порушення прав людини та жорстокі репресії проти всіх верств білоруського суспільства.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві зовнішньополітичного речника ЄС з нагоди Міжнародного дня солідарності з Білоруссю.

9 лютого виповнюється 18 місяців з дня сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року.

"На сьогодні у Білорусі в якості політв'язнів утримуються понад 1040 осіб, у тому числі 33 працівники ЗМІ. Щодня з'являються нові вироки з політичних мотивів. Багато затриманих зазнавали знущань і жорстокого поводження, і були засуджені до тривалих термінів ув'язнення під час політичних процесів, що проводяться за зачиненими дверима. Європейський Союз продовжує закликати до їхнього негайного та беззастережного звільнення", - йдеться у заяві.

Разом із міжнародними партнерами ЄС працює над тим, щоб забезпечити справедливість для жертв та притягнення винних до відповідальності, сказано у заяві.

В ЄС нагадують, що сотні журналістів були змушені залишити країну через переслідування, а білоруська влада оголосила незалежну журналістику поза законом.

"Європейський союз та його держави-члени продовжать підтримувати незалежну білоруську журналістику. Ми підтримуємо народ Білорусі у його прагненні до безпечного, суверенного, демократичного та процвітаючого майбутнього", - сказано у заяві.

Нагадаємо, що Державний департамент США запроваджує візові обмеження щодо представників режиму Олександра Лукашенка за їхню участь в "серйозній екстериторіальній контрдисидентській діяльності".