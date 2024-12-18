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ЄС на початку року відкриє кластери у переговорах з Україною про вступ – фон дер Ляєн

18 грудня 2024, 14:29
ЄС на початку року відкриє кластери у переговорах з Україною про вступ – фон дер Ляєн
Фото: wsj.com
Старання українців ведуть до європейського майбутнього.

Європейський Союз готується до відкриття переговорних кластерів із Україною у рамках процесу її інтеграції до блоку. 

Одразу на початку 2025 року відкриють перший кластер. 

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі, цитує Укрінформ.

Інші кластери будуть відкриватися впродовж усього року.

Фон дер Ляєн сказала, що Україна демонструє значний прогрес на шляху до членства в Євросоюзі, і цей прогрес має бути належно оцінений.

"Якщо вони будуть надалі дотримуватися цих зусиль, ми маємо бути готовими відкрити переговори навколо фундаментального кластера на початку 2025 року і інші кластери впродовж цього ж року", - заявили презилентка. 

Фон дер Ляєн звернула увагу на важливість того, щоб українці знали, що їхні старання ведуть до європейського майбутнього.

"Українці борються зараз за майбутнє в Європейському Союзі, і вони мають знати, що їх зусилля винагороджуються і що прапор України буде майоріти у серці ЄС", - підсумувала вона.

Раніше на цьому ж засіданні президентка Єврокомісії заявила, що Євросоюз готує 16-й пакет санкцій проти росії.

 

УкраїнаЄвросоюзвступ

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