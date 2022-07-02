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ЄС веде переговори зі США та іншими країнами про збільшення поставок газу на тлі російської кризи

Ескалація напруженості між Заходом та Москвою через Україну викликала занепокоєння з приводу перебоїв із постачанням російського газу до Європи.
Європейський союз переговори зі США та іншими країнами щодо збільшення постачання газу через побоювання з приводу постачання з Росії.
ЄС веде переговори зі США та іншими країнами про збільшення поставок газу на тлі російської кризи Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю німецьким ЗМІ.

"Ми будуємо партнерство в галузі енергетичної безпеки зі Сполученими Штатами, яке насамперед стосується збільшення постачання зрідженого природного газу. Ми також ведемо переговори з іншими постачальниками газу, такими як Норвегія, про збільшення їх постачання до Європи", - сказала фон дер Ляйєн.

Ескалація напруженості між Заходом та Москвою через Україну викликала занепокоєння з приводу перебоїв із постачанням російського газу до Європи.

Останніми місяцями європейські ціни на газ різко зросли, і однією з причин було зменшення поставок із Росії.

Нагадаємо, що Євросоюз готовий співпрацювати зі США, Катаром та Азербайджаном у питаннях постачання газу, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити постачання до ЄС.

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07 02 2022 17:40
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