ЄС веде переговори зі США та іншими країнами про збільшення поставок газу на тлі російської кризи
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю німецьким ЗМІ.
"Ми будуємо партнерство в галузі енергетичної безпеки зі Сполученими Штатами, яке насамперед стосується збільшення постачання зрідженого природного газу. Ми також ведемо переговори з іншими постачальниками газу, такими як Норвегія, про збільшення їх постачання до Європи", - сказала фон дер Ляйєн.
Ескалація напруженості між Заходом та Москвою через Україну викликала занепокоєння з приводу перебоїв із постачанням російського газу до Європи.
Останніми місяцями європейські ціни на газ різко зросли, і однією з причин було зменшення поставок із Росії.
Нагадаємо, що Євросоюз готовий співпрацювати зі США, Катаром та Азербайджаном у питаннях постачання газу, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити постачання до ЄС.
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