ЄС відкриє центр боротьби проти російської та китайської пропаганди

Європейський Союз запустить нову платформу, основною метою якої буде вивчення дезінформації з боку росії та Китаю.

Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Politico.



За його словами центр протидії дезінформації буде створено насамперед для того, щоб зрозуміти, як організовані компанії з дезінформації, а також своєчасно виявляти їхніх учасників.

Боррель також попередив про ймовірно нову хвилю дезінформації сфабрикованих зображень, відео та вебсайтів, які видають себе за засоби масової інформації.



За словами одного з представників центру протидії дезінформації, це буде децентралізована платформа для обміну інформацією у режимі реального часу з неурядовими організаціями, країнами та агентствами з кібербезпеки.

Це, за словами представника центру, дозволить краще зрозуміти нові загрози дезінформації та швидше вживати заходів для розв'язання таких проблем.