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ЄС відкриє центр боротьби проти російської та китайської пропаганди

08 лютого 2023, 14:17
ЄС відкриє центр боротьби проти російської та китайської пропаганди
Фото:ЕРА
Європейський Союз запустить нову платформу, основною метою якої буде вивчення дезінформації з боку росії та Китаю.

Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Politico.

За  його словами  центр протидії дезінформації буде створено насамперед для того, щоб зрозуміти, як організовані компанії з дезінформації, а також своєчасно виявляти їхніх учасників.

Боррель також попередив про ймовірно  нову хвилю дезінформації сфабрикованих зображень, відео та вебсайтів, які видають себе за засоби масової інформації.

За словами одного з представників центру протидії дезінформації, це буде децентралізована платформа для обміну інформацією у режимі реального часу з неурядовими організаціями, країнами та агентствами з кібербезпеки.

Це, за словами представника центру, дозволить краще зрозуміти нові загрози дезінформації та швидше вживати заходів для розв'язання таких проблем.

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