ЄС відкриє центр боротьби проти російської та китайської пропаганди
Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Politico.
За його словами центр протидії дезінформації буде створено насамперед для того, щоб зрозуміти, як організовані компанії з дезінформації, а також своєчасно виявляти їхніх учасників.
Боррель також попередив про ймовірно нову хвилю дезінформації сфабрикованих зображень, відео та вебсайтів, які видають себе за засоби масової інформації.
За словами одного з представників центру протидії дезінформації, це буде децентралізована платформа для обміну інформацією у режимі реального часу з неурядовими організаціями, країнами та агентствами з кібербезпеки.
Це, за словами представника центру, дозволить краще зрозуміти нові загрози дезінформації та швидше вживати заходів для розв'язання таких проблем.