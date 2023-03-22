ЄС відкрив кризовий фонд для країн, що потерпають від неврожаю в Україні – Bloomberg

Румунія отримає 10 мільйонів євро, Болгарія – близько 17 мільйонів євро, Варшава – 30 мільйонів євро.

Європейський союз активує антикризовий резерв для фермерів Болгарії, Польщі та Румунії, які постраждали від збільшення імпорту зерна з України.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Як уточнив єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський, Єврокомісія надасть 56 мільйонів євро трьом східним країнам.

"Це підтримка для країн, де аграрії постраждали від збільшення імпорту з України. Ми спостерігаємо збільшення поставок, величезне зростання імпорту для прикордонних країн", – зазначив він.

Рішення стосується Болгарії та Польщі, оскільки поєднання їхнього власного виробництва та імпорту з України перевищило середній показник за п'ять років до війни, розв'язаної рф. Румунія потрапила до списку через її вузлове положення для так званих "смуг солідарності".

Войцеховський уточнив, що Бухарест отримає 10 мільйонів євро, Софія – близько 17 мільйонів євро, а Варшава – 30 мільйонів євро. Сума може бути подвоєна за рахунок співфінансування з бюджетів країн ЄС.

За словами єврокомісара, Угорщина та Словаччина також отримали більше українських зернових, проте їхні сукупні обсяги виробництва та імпорту не перевищують середній показник за п'ять років.

Нагадаємо, торік три великі порти України знову відкрилися для експорту зерна в рамках Чорноморської ініціативи, проте морські перевезення йдуть повільніше, ніж зазвичай, що змушує фермерів спрямовувати врожай через сусідів по ЄС.

Раніше повідомлялось, що в парламенті Швейцарії пропонують виділити понад €5 млрд для підтримки України.