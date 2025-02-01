ЄС відновив місію з моніторингу контрольно-пропускного пункту на кордоні між Газою і Єгиптом у Рафаху

Людям буде дозволено подорожувати лише в одному напрямку, зі Смуги Гази до Єгипту.

Європейський Союз відновив свою цивільну місію з моніторингу прикордонного переходу між Смугою Гази та Єгиптом у місті Рафах ‒ ключовому пункті в’їзду та виїзду з палестинської території.

Про це заявила зовнішньополітичного відомства блоку Кая Каллас, пише Reuters.

Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує Хамас, повідомило, що перші палестинці ‒ поранені цивільні особи та бойовики ‒ в'їдуть до Єгипту в суботу через пункт пропуску Рафах, який був закритий для руху людей з травня минулого року.

Наразі людям буде дозволено подорожувати лише в одному напрямку, з Гази до Єгипту ‒ повідомили чиновники.