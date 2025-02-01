ЄС відновив місію з моніторингу контрольно-пропускного пункту на кордоні між Газою і Єгиптом у Рафаху
01 лютого 2025, 18:16
Фото: reuters.com
Людям буде дозволено подорожувати лише в одному напрямку, зі Смуги Гази до Єгипту.
Європейський Союз відновив свою цивільну місію з моніторингу прикордонного переходу між Смугою Гази та Єгиптом у місті Рафах ‒ ключовому пункті в’їзду та виїзду з палестинської території.
Про це заявила зовнішньополітичного відомства блоку Кая Каллас, пише Reuters.
Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує Хамас, повідомило, що перші палестинці ‒ поранені цивільні особи та бойовики ‒ в'їдуть до Єгипту в суботу через пункт пропуску Рафах, який був закритий для руху людей з травня минулого року.
Наразі людям буде дозволено подорожувати лише в одному напрямку, з Гази до Єгипту ‒ повідомили чиновники.
Раніше Каллас оголосила, що між державами-членами досягнуто широкої згоди щодо того, що Місія ЄС з допомоги кордонам (EUBAM) може зіграти “вирішальну роль” у підтримці угоди про припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупованням Хамас.
“Цивільна прикордонна місія ЄС розгортається на КПП Рафах на прохання палестинців та ізраїльтян. Вона підтримуватиме палестинський прикордонний персонал і дозволить переміщення осіб із Гази, зокрема тих, хто потребує медичної допомоги”, ‒ повідомила вона у дописі на соцплатформі X.