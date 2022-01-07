CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа даними Міжнародного енергетичного агентства, у червні 2022 року ЄС вперше отримав більше природного газу морськими шляхами зі Сполучених Штатів, ніж через трубопроводи з Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС вперше імпортував більше газу морем із США, ніж через трубопроводи з Росії
Нещодавнє різке скорочення Росією обсягів постачання природного газу до ЄС призели до того, що червень став першим місяцем в історії, коли ЄС отримав більше газу із США через СПГ-термінали, ніж через трубопровід з Російської Федерації
Фото: Радіо Свобода
Як пише "Європейська правда", такі дані повідомив директор агентства Фатіх Біроль.
"Нещодавнє різке скорочення Росією обсягів постачання природного газу до ЄС призели до того, що червень став першим місяцем в історії, коли ЄС отримав більше газу із США через СПГ-термінали, ніж через трубопровід з Російської Федерації", - зазначив він.
Посадовець додав, що така тенденція сигналізує про необхідність для ЄС зменшувати споживання і готуватися до непростої зими.
У Єврокомісії вже заявили, що чекають "серйозних перебоїв" у постачанні російського газу та будуть посилено готуватися до таких сценаріїв.
В уряді Німеччини допускають, що Росія може не відновити постачання природного газу до Європи газопроводом "Північний потік-1" після запланованих на наступний місяць ремонтних робіт.
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