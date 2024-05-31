ЄС ввів нові санкції проти КНДР за підтримку рф у війні проти України

Сьогодні Рада Євросоюзу запровадила обмеження ще проти шести фізичних та трьох юридичних осіб, які допомагали озброювати і підтримувати росію у війні проти України.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

Санкції введені за ухилення від санкцій, що може призвести до отримання коштів для її незаконних ядерної та балістичної програм, а також у зв'язку з військовою підтримкою, яку КНДР надає росії для ведення війни проти України.

"Євросоюз має намір запобігти потоку компонентів, фінансів та знань, які можуть бути використані КНДР для підтримки розвитку її ядерних програм, програм зі створення зброї масового ураження та балістичних ракет. ЄС закликає КНДР припинити дестабілізуючі дії, дотримуватись її зобов'язань з міжнародного права та відновити діалог з відповідними сторонами", - написано в заяві Ради ЄС.

Активи підсанкційних осіб будуть заморожені, а також буде заборонено надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, особам, включеним до переліку санкцій, або на їхню користь.

Також до фізичних осіб буде застосовано заборону на в'їзд до Євросоюзу.

"Після сьогоднішнього рішення загальна кількість осіб, внесених до санкційного списку ЄС, зросла до 77 фізичних та 20 юридичних осіб", - йдеться в заяві.

Західні союзники давно звинувачують Північну Корею у прямій підтримці незаконної війни росії в Україні.