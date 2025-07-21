ЄС ввів санкції проти іранського нафтового магната за торгівлю з рф

Іранець активно залучений до сектору економіки і забезпечує суттєві доходи уряду рф.

Сьогодні, 21 липня, Євросоюз запровадив санкції проти відомого іранського нафтового трейдера та низки пов’язаних із ним компаній у межах чергового пакета обмежень, спрямованих проти рф через її війну проти України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

До санкційного списку внесено Госсейна Шамхані, сина впливового радника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Він, за даними ЄС, брав активну участь у торгівлі російською нафтою і є ключовою фігурою у так званому "тіньовому флоті" рф - мережі суден, що використовуються для обходу західних санкцій.

Також під санкції потрапили його компанії, зареєстровані в Дубаї — Admiral Group та Milavous Group Ltd.

"Госсейн Шамхані залучений до сектору економіки, який забезпечує суттєві доходи уряду російської федерації", - пояснили у Євросоюзі.

Розслідування Bloomberg News 2023 року виявило, що бізнес-мережа Шамхані стала впливовим гравцем на ринку експорту російської та іранської нафти. Також він заснував хедж-фонд з офісами в Лондоні, Дубаї та Женеві для управління прибутками від цих операцій.

Сам Шамхані неодноразово заперечував свою причетність до такої діяльності.