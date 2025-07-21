Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС ввів санкції проти іранського нафтового магната за торгівлю з рф

21 липня 2025, 16:53
ЄС ввів санкції проти іранського нафтового магната за торгівлю з рф
Фото: DW
Іранець активно залучений до сектору економіки і забезпечує суттєві доходи уряду рф.

Сьогодні, 21 липня, Євросоюз запровадив санкції проти відомого іранського нафтового трейдера та низки пов’язаних із ним компаній у межах чергового пакета обмежень, спрямованих проти рф через її війну проти України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg

До санкційного списку внесено Госсейна Шамхані, сина впливового радника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Він, за даними ЄС, брав активну участь у торгівлі російською нафтою і є ключовою фігурою у так званому "тіньовому флоті" рф - мережі суден, що використовуються для обходу західних санкцій.

Також під санкції потрапили його компанії, зареєстровані в Дубаї — Admiral Group та Milavous Group Ltd.

"Госсейн Шамхані залучений до сектору економіки, який забезпечує суттєві доходи уряду російської федерації", - пояснили у Євросоюзі.

Розслідування Bloomberg News 2023 року виявило, що бізнес-мережа Шамхані стала впливовим гравцем на ринку експорту російської та іранської нафти. Також він заснував хедж-фонд з офісами в Лондоні, Дубаї та Женеві для управління прибутками від цих операцій.

Сам Шамхані неодноразово заперечував свою причетність до такої діяльності.

 
санкціїЄвросоюз

Останні матеріали

Випробування Епштейном. Трамп пережив багато скандалів, але цей – нетривіальний – Washington Post
Політика
Випробування Епштейном. Трамп пережив багато скандалів, але цей – нетривіальний – Washington Post
Переклад iPress – 21 липня 2025, 14:24
Трамп прагне заробити на важкому становищі України. Як президент США допомагає росії – Філліпс О’Брайен
Політика
Трамп прагне заробити на важкому становищі України. Як президент США допомагає росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 21 липня 2025, 11:46
Небезпека в прецеденті. Чому Україна не боїться застосування росією ядерної зброї – Том Купер та Бенджамін Кук
Політика
Небезпека в прецеденті. Чому Україна не боїться застосування росією ядерної зброї – Том Купер та Бенджамін Кук
Переклад iPress – 21 липня 2025, 07:23
Контури європейської стратегічної автономії. Cхоже, США це не дуже подобається – Мінна Аландер
Політика
Контури європейської стратегічної автономії. Cхоже, США це не дуже подобається – Мінна Аландер
Переклад iPress – 18 липня 2025, 13:52
Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Політика
Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Переклад iPress – 18 липня 2025, 11:32
Рух MAGA написав власний некролог. Громадська думка і проміжні вибори 2026 року могли вплинути на Трампа щодо України – Ендрю Таннер
Політика
Рух MAGA написав власний некролог. Громадська думка і проміжні вибори 2026 року могли вплинути на Трампа щодо України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 липня 2025, 08:50
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Політика
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 липня 2025, 14:48
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2025, 11:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється