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Євросоюз вперше ввів санкції проти китайських банків і компаній

21 липня 2025, 20:13
Євросоюз вперше ввів санкції проти китайських банків і компаній
Фото: Громадське телебачення
Пекін обіцяє відповідь.

Євросоюз оголосив про новий пакет санкцій проти рф через її агресію проти України. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Вперше до нього потрапили також два китайські банки та п’ять компаній з Китаю. У відповідь Пекін висловив рішучий протест і пригрозив заходами у відповідь.

У понеділок Міністерство комерції КНР заявило, що нові обмеження "серйозно нашкодили торговельно-економічним та фінансовим зв’язкам", і пообіцяло вжити "необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів китайських компаній і фінансових установ".

Це перший випадок з початку повномасштабної війни в Україні, коли під санкції ЄС потрапили китайські банки. Йдеться про Heihe Rural Commercial Bank Co. і Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co., які, за даними Євросоюзу, надавали криптовалютні послуги, що допомагали обходити обмеження проти росії.

Раніше блок лише пропонував включити ці установи до санкційного списку як фінансові структури, які допомагають рф проводити транзакції й фінансувати експорт, порушуючи санкційний режим. Китай тоді заявив, що співпраця китайських і російських компаній відповідає нормам СОТ і не повинна бути обмежена.

Цього місяця міністр закордонних справ КНР Ван Ї попередив, що Пекін вживе заходів у відповідь, якщо санкції проти китайських банків будуть схвалені. За даними ЗМІ, китайський посол в ЄС також намагався завадити їх включенню до списку.

На тлі тісних зв’язків між Пекіном і москвою китайські банки вже неодноразово зазнавали тиску з боку США. Зокрема, ще торік низка великих китайських держбанків почали обмежувати фінансування для російських клієнтів після запровадження Сполученими Штатами вторинних санкцій проти фінансових установ, які допомагають росії у війні.

Ще у лютому 2022 року банки Industrial & Commercial Bank of China Ltd. та Bank of China Ltd. почали обмежувати фінансування купівлі російських товарів і навіть попри те, що енергетичний сектор рф тоді ще не підпадав під санкції. Китайські банки вже мають досвід дотримання санкцій США проти Ірану та Північної Кореї, щоб уникнути ризику втратити доступ до міжнародної системи розрахунків у доларах США.

 

 
РосіяКитайсанкціїЄвросоюз

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