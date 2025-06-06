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ПОЛІТИКА

ЄС виділяє €30 млн на відновлення водопостачання у Кривому Розі після підриву Каховської ГЕС

06 червня 2025, 12:22
ЄС виділяє €30 млн на відновлення водопостачання у Кривому Розі після підриву Каховської ГЕС
Костянтинівська ГЕС. Фото: wikimapia.org
До катастрофи Кривий Ріг отримував воду з Каховського водосховища.

Європейський Союз оголосив про виділення 30 млн євро на підтримку відновлення системи водопостачання у Кривому Розі, яка постраждала після знищення росією Каховської греблі у 2023 році.

Про це повідомила пресслужба представництва ЄС в Україні.

Проєкт, який реалізовуватиме Міжнародна організація з міграції (МОМ), символічно оголошено у другі роковини підриву росією Каховської дамби.

"Атаки росії серйозно пошкодили водну інфраструктуру України, залишивши цілі міста під загрозою. Завдяки цьому проєкту ЄС допомагає відновити життєво важливі послуги та зменшити вразливість громад, таких як Кривий Ріг", – заявив Жослен Корне, керівник відділу з питань відбудови, енергетики, інфраструктури та довкілля представництва ЄС в Україні.

До катастрофи Кривий Ріг отримував воду з Каховського водосховища. Після його втрати місто залежить від деградованих і недостатніх альтернативних джерел.

Як зазначається у заяві, новий проєкт, профінансований ЄС і реалізований МОМ, покликаний покращити якість води, зменшити енергоспоживання та втрати води в міських трубопроводах. 

У партнерстві з КП "Кривбасводоканал" та місцевою владою МОМ оновить насосні станції, замінить трубопроводи та підвищить ефективність водоочисних споруд. Протягом наступних двох років проєкт охопить до 700 тисяч жителів Кривого Рогу, включно з приблизно 80 тисячами внутрішньо переміщених осіб.

Каховську дамбу, окуповану росією на початку повномасштабного вторгнення, було зруйновано вранці 6 червня 2023 року. Це спричинило десятки загиблих та масштабні руйнування: було затоплено 620 квадратних кілометрів території у чотирьох областях – Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій. 

Оцінка наслідків катастрофи 2023 року, підготовлена ООН та урядом України за участі Світового банку і ЄС, оцінила збитки у $14 млрд США.

Кривий РігЄвросоюзКаховсьа ГЕС

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