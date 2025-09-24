ЄС виділить €200 млн на безкоштовні шкільні обіди в Україні – фон дер Ляєн

Ініціатива стартує у 2026 році та охопить усіх учнів з 1 по 11 клас.

Європейський Союз направить 200 мільйонів євро на забезпечення дитячого харчування в українських школах.

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на полях Генасамблеї ООН.

"Я з радістю повідомляю сьогодні, що ми готові виділити приблизно 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів. Але ми не зупинимося, доки діти України не повернуться додому. Наше зобов’язання стосується всіх, хто все ще перебувають у полоні на чужій землі", - вона.

Вона також підкреслила, що допомога стосується не лише харчування:

ЄС фінансує роботу української прокуратури, аби, за її словами, «родини бачили, що справедливість відновлюється»;

ЮНІСЕФ і Євросоюз також виділяють понад 10 мільйонів євро на реабілітацію повернених дітей, щоб ті могли "одужати, навчатися та знову мріяти".

За словами очільниці Єврокомісії, нині понад 1,5 мільйона українських дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях та живуть «у тіні примусової русифікації».

"Це не лише воєнний злочин. Це спроба знищити українську ідентичність. Вкрасти її майбутнє, викравши її дітей. Позбавити їх імені, мови, спогадів і замінити все це брехнею", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона додала, що ЄС уже наклав санкції на понад 50 осіб, причетних до незаконного вивезення українських дітей.

"Однак навіть у цій темряві з’являються історії надії", - резюмувала вона.