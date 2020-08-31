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ЄС виділить 400 млн євро для глобальної ініціативи доступності вакцини від коронавірусу

Детальні умови для внеску ЄС повідомлять найближчим часом
"Сьогодні Єврокомісія анонсує внесок у розмірі 400 млн євро для COVAX задля співпраці для закупівлі майбутніх вакцин для країн з низьким та середнім доходом. Це наблизить нас до спільної мети - разом подолати вірус", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
ЄС виділить 400 млн євро для глобальної ініціативи доступності вакцини від коронавірусу Фото: з вільних джерел

ЄС виділить 400 млн євро у формі гарантій для глобальної ініціативи з доступності вакцини від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це сьогодні оголосили у Єврокомісії.

Йдеться про механізм COVAX (COVID-19 Vaccine Global Access Facility) - спільну ініціативу Глобального альянсу з вакцин та імунізації (Gavi), коаліції з інновацій для епідемічної готовності (CEPI) та Всесвітньої організації охорони здоров’я, засновану наприкінці квітня 2020 року. Її мета - прискорити розробку та виготовлення вакцин від нового коронавірусу та забезпечити її доступність для усіх країн світу. 

"Сьогодні Єврокомісія анонсує внесок у розмірі 400 млн євро для COVAX задля співпраці для закупівлі майбутніх вакцин для країн з низьким та середнім доходом. Це наблизить нас до спільної мети - разом подолати вірус", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Детальні умови для внеску ЄС повідомлять найближчим часом. 

Урсула фон дер Ляєн повідомила також, що у рамках глобального марафону збору коштів на розробку вакцини від коронавірусу, ініційованого Єврокомісією у травні, зібрали вже майже 16 млрд євро. 

Нагадаємо, що 27 серпня Єврокомісія фінально підписала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу

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31 08 2020 15:03
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