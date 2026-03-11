ЄС виділить кошти для України, попри вето Орбана на €90 млрд

Співрозмовники видання розповіли, що на саміті ЄС наступного тижня європейські лідери намагатимуться переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його словацького колегу Роберта Фіцо виконати обіцянку схвалити кредит.0

Навіть якщо Угорщина й Словаччина продовжуватимуть блокувати кредит на 90 мільярдів євро для України, Київ отримає допомогу від ЄС шляхом двосторонніх кредитів від країн Балтії та Північної Європи.

Про це пише Politico з посиланням на два дипломатичні джерела.

Співрозмовники видання розповіли, що на саміті ЄС наступного тижня європейські лідери намагатимуться переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його словацького колегу Роберта Фіцо виконати обіцянку схвалити кредит для України на 90 мільярдів євро.

Якщо ж цього зробити не вдасться, країни Балтії та Північної Європи планують виділити Україні таку суму грошей, щоб вона могла забезпечувати свої потреби протягом першої половини 2026 року. Загалом пропонують надати 30 мільярдів євро. Оскільки їх можуть надати в межах двосторонніх позик, то вони не потребуватимуть одностайного схвалення країн ЄС.

Нагадаємо, ЄС схвалив кредит на 90 мільярдів євро для України у грудні 2025 року. Тоді Угорщина не блокувала цього рішення: його країна, Словаччина й Чехія погодилися дозволити реалізувати схему, якщо це не матиме фінансового впливу на них.