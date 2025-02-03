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ПОЛІТИКА

ЄС виділить майже €3 мільйони на підтримку незалежних журналістів з росії та білорусі

03 лютого 2025, 19:42
ЄС виділить майже €3 мільйони на підтримку незалежних журналістів з росії та білорусі
Фото: gettyimages.com
Кошти також будуть використані для створення загальноєвропейської платформи або мережі медіацентрів для просування незалежної журналістики.

Майже 3 мільйони євро допомоги отримають незалежні журналісти з росії та білорусі, які працюють у вигнанні в країнах ЄС.

Про це повідомила Європейська комісія.

Фінансування ЄС спрямоване на підтримку незалежних ЗМІ та журналістів з білорусі та росії, які працюють у країнах ЄС, що дозволить їм продовжувати створювати та поширювати контент для своєї аудиторії без будь-якого "втручання згори".

Кошти також будуть використані для створення загальноєвропейської платформи або мережі медіацентрів для просування незалежної журналістики.

Європейська комісія повідомила, що з понеділка до 14 березня громадські, міжнародні та неурядові організації, а також дослідницькі центри можуть подавати заявки на підтримку журналістів.

Бюджет, який буде виділено, становить 2,94 мільйона євро. Це вже другий конкурс ЄС на фінансування незалежних ЗМІ з росії та білорусі – попередній проводився у 2023 році з бюджетом 2,2 мільйона євро.

Єврокомісія повідомила, що російська та білоруська влада вжила низку заходів для придушення незалежної журналістики та критики. В результаті цих репресій незалежні газети, вебсайти та телеканали там змушені достукатися до своєї аудиторії з території країн ЄС, що становить серйозний виклик.

Тим часом, як підкреслюють у ЄК, незалежні ЗМІ та громадянське суспільство "відіграють ключову роль у забезпеченні безперебійного потоку інформації для російської та білоруської аудиторії, як вдома, так і за кордоном".

Підтримка ЄС російських і білоруських незалежних ЗМІ є пріоритетом, закріпленим у кількох політичних інструментах ЄС, включаючи майбутній "Щит демократії", про який минулого року оголосила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, представляючи політичні пріоритети нового складу Єврокомісії.

У Єврокомісії зазначили, що лише у 2024 році приблизно 1 500 журналістів з росії і білорусі втекли або переїхали до ЄС.

РосіявійнаБілорусьжурналістиЄвросоюз

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