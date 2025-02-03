ЄС виділить майже €3 мільйони на підтримку незалежних журналістів з росії та білорусі
Майже 3 мільйони євро допомоги отримають незалежні журналісти з росії та білорусі, які працюють у вигнанні в країнах ЄС.
Про це повідомила Європейська комісія.
Фінансування ЄС спрямоване на підтримку незалежних ЗМІ та журналістів з білорусі та росії, які працюють у країнах ЄС, що дозволить їм продовжувати створювати та поширювати контент для своєї аудиторії без будь-якого "втручання згори".
Кошти також будуть використані для створення загальноєвропейської платформи або мережі медіацентрів для просування незалежної журналістики.
Європейська комісія повідомила, що з понеділка до 14 березня громадські, міжнародні та неурядові організації, а також дослідницькі центри можуть подавати заявки на підтримку журналістів.
Бюджет, який буде виділено, становить 2,94 мільйона євро. Це вже другий конкурс ЄС на фінансування незалежних ЗМІ з росії та білорусі – попередній проводився у 2023 році з бюджетом 2,2 мільйона євро.
Єврокомісія повідомила, що російська та білоруська влада вжила низку заходів для придушення незалежної журналістики та критики. В результаті цих репресій незалежні газети, вебсайти та телеканали там змушені достукатися до своєї аудиторії з території країн ЄС, що становить серйозний виклик.
Тим часом, як підкреслюють у ЄК, незалежні ЗМІ та громадянське суспільство "відіграють ключову роль у забезпеченні безперебійного потоку інформації для російської та білоруської аудиторії, як вдома, так і за кордоном".
Підтримка ЄС російських і білоруських незалежних ЗМІ є пріоритетом, закріпленим у кількох політичних інструментах ЄС, включаючи майбутній "Щит демократії", про який минулого року оголосила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, представляючи політичні пріоритети нового складу Єврокомісії.
У Єврокомісії зазначили, що лише у 2024 році приблизно 1 500 журналістів з росії і білорусі втекли або переїхали до ЄС.