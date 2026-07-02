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ПОЛІТИКА

ЄС виділить Вірменії €18 млн і скасує мита на більшість її експорту

02 липня 2026, 13:44
ЄС виділить Вірменії €18 млн і скасує мита на більшість її експорту
Фото: з вільного доступу
Крім того, голова Єврокомісії оголосила про новий пакет підтримки у розмірі €200 млн.

Євросоюз виділить Вірменії додаткові €18 млн на зміцнення торгівлі та пропонує застосувати автономні торговельні заходи, які дозволять лібералізувати близько 80% вірменського експорту до ЄС.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту в Єреван.

Фон дер Ляєн розповіла, що €18 млн є останньою частиною раніше оголошеного пакету бюджетної підтримки Вірменії у розмірі €52 млн, які можуть бути спрямовані зокрема на створення Агентства з просування експорту.

"Це дозволить лібералізувати близько 80% вірменського експорту до ЄС. Таким чином, близько 80% вашої торгівлі з нами більше не обкладатимуться митом", – сказала вона. Запропоновані заходи відкриють європейський ринок майже для 99% свіжої сільськогосподарської продукції Вірменії, включаючи овочі та фрукти, а також для понад 90% експорту напоїв та алкогольної продукції.

Крім того, голова Єврокомісії оголосила про новий пакет підтримки у розмірі €200 млн у рамках ініціативи Global Gateway для розвитку взаємозв'язків у регіоні. Спільно з європейськими фінансовими інститутами планується мобілізувати до €2 млрд на транспортні, енергетичні та цифрові проєкти на Південному Кавказі, включаючи модернізацію прикордонної та дорожньої інфраструктури у Вірменії.

Окремо фон дер Ляєн повідомила про запуск програми підтримки миру обсягом €20 млн для прикордонних громад Вірменії – кошти будуть спрямовані на розвиток місцевої економіки, підтримку малого бізнесу, сучасні сільськогосподарські технології та управління водними ресурсами. У середині липня до країни прибуде група європейських експертів для роботи з вірменськими виробниками та підприємствами.

експортВірменіямитаЄвросоюзУрсула фон дер Ляєн

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