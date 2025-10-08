Брюссель під тиском: ЄС хоче використати активи рф для України

Попри заклики союзників активізувати підтримку України, Бельгія вимагає гарантій безпеки перед тим, як погодитися на використання прибутків від російських активів.

Європейський Союз нарощує тиск на Бельгію з вимогою дозволити використання заморожених російських активів для надання Україні так званої "репараційної позики".

Про це повідомляє газета Financial Times.

Як нагадує видання, близько 190 мільярдів євро російських суверенних активів, які зберігаються у Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів, розташованому в Брюсселі, були заморожені у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну у 2022 році.

Спочатку багато західних країн, зокрема США, Німеччина та сама Бельгія, остерігалися використовувати ці кошти через можливі юридичні та фінансові наслідки. Однак останніми тижнями позиція в Європі змінилася.

FT отримала доступ до документа, згідно з яким адміністрація президента США Дональда Трампа закликала країни G7 конфіскувати або використати ці активи для фінансування оборони України. Згодом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у колонці для FT, що 140 мільярдів євро з цієї суми мають бути спрямовані як позика на озброєння України.

Європейська комісія вже виклала можливу схему структурування такого "репараційного кредиту".

Проте прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер закликав інші 26 країн-членів ЄС взяти на себе юридичні й фінансові ризики, пов'язані з таким кроком, та гарантувати повне покриття позики, аби уникнути ситуації, в якій саме Бельгія мусила б відповідати за її повернення.

Як зазначає видання, така позиція спричинила різку критику з боку інших європейських столиць, особливо з огляду на те, що прибутки Euroclear оподатковуються за бельгійським корпоративним податком.

"Бельгія три роки стверджувала, що Euroclear – бельгійська компанія, і тому прибутки належать їй. А тепер, коли йдеться про розподіл ризиків, вона раптом каже, що це європейська установа", – прокоментував один із високопоставлених дипломатів ЄС, який бере участь у переговорах.

За словами трьох дипломатів, терпіння до бельгійської позиції поступово вичерпується.

"Легких рішень більше немає. Кожен має робити те, що може", – зазначив один із дипломатів Євросоюзу.

Інші країни ЄС наголошують, що ситуація в Україні потребує солідарності. Вони вказують, що, наприклад, Польща погодилася розмістити у себе головний логістичний центр для постачання зброї Україні, а Данія без додаткових умов надала Києву винищувачі F-16.