ЄС виплатить Україні €600 млн за реформу АРМА, але утримує частину коштів за інші затримки

03 листопада 2025, 18:18
Фото: Укрінформ
Затримки коштів через невиконання інших реформ, які Україна має завершити до середини 2026 року.

Євросоюз у межах п’ятого траншу Ukraine Facility перерахує Україні €1,35 млрд, з яких майже €600 млн виділяється за ухвалення закону про АРМА. Водночас частину коштів за інші заплановані реформи ЄС утримує через їхню затримку, давши Україні час до середини 2026 року на їхнє виконання.

Про це йдеться у проєкті рішення Ради Євросоюзу. 

Рада ЄС 4 листопада затвердить п’ятий транш фінансування України у рамках Ukraine Facility на суму €1,351 млрд. Крім того, Єврокомісія перерахує частину попереднього, четвертого траншу, загальна сума фінансування за двома траншами становить майже €1,95 млрд.

Майже €600 млн із цієї суми виділяються за реформу Агенції з розшуку та управління активами (АРМА). Закон про агентство був ухвалений у липні 2025 року, що також призвело до відставки попередньої керівниці АРМА Олени Думи. За планом Ukraine Facility, закон мав би бути ухвалений ще у першому кварталі 2025 року, але ЄС дозволяє Україні отримати ці кошти за невелике відставання у виконанні реформи.

Разом із тим, частину п’ятого траншу ЄС утримує через невиконання двох інших реформ: перегляду декларацій доброчесності суддів і їх перевірки, а також цифровізації виконавчого провадження. Україна має час до кінця другого кварталу 2026 року на їхнє завершення, інакше кошти не будуть виділені.

Проєкт рішення Ради ЄС також наголошує, що Україна продовжує дотримуватися демократичних механізмів, верховенства права та прав людини, включно з правами меншин, що є базовою умовою для подальшого фінансування.

Крім того, завтра Євросоюз затвердить новий транш допомоги Україні на €1,35 млрд.

 

Євросоюзпідтримка України

