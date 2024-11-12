ЄС вивільнить з бюджету сотні мільярдів євро на оборону та безпеку – FT

Рішення дозволить використовувати до третини бюджету на проєкти з оборонної мобільності та виробництва військової техніки.

Брюссель змінює свою політику витрат, щоб перенаправити десятки мільярдів євро на оборону та безпеку через війну росії в Україні та повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Про це пише Financial Times.

Зміни можуть торкнутися близько 392 мільярдів євро, які виділяються на так звані фонди згуртованості до 2027 року. Хоча ці кошти зараз не можуть безпосередньо витрачатись на військову техніку, нова ініціатива дозволить країнам-членам інвестувати у так звані "технології подвійного призначення", наприклад, дрони, а також у модернізацію інфраструктури, зокрема, доріг і мостів для поліпшення мобільності військ.

Столицям держав-членів найближчими тижнями повідомлять, що політика розподілу коштів на підтримку оборонних промисловостей і проєктів військової мобільності, таких як зміцнення доріг і мостів, буде більш гнучкою. Це також включатиме дозвіл на посилене фінансування виробництва зброї та боєприпасів, хоча заборона на використання коштів ЄС для закупівлі зброї залишиться.