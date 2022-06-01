ЄС "з пересторогою" сприймає введення військ ОДКБ у Казахстан – Боррель

Ми вже закликали уряд до стриманості у контролі за демонстрантами. Не схоже, щоб це мало місце, адже десятки людей вбиті, і є жертви серед сил безпеки

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель знає про введення військ РФ та інших держав-членів ОДКБ до Казахстану на запрошення президента цієї країни та вважає, що цей розвиток подій потребує особливої уваги.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", це він заявив у розмові з журналістами у Києві

Боррель наголосив на тому, що іноземні військові прибули за згоди влади.

"Ми очікуємо, що присутність іноземних сил не підриватиме незалежність Казахстану. Оскільки зараз йдеться про виконання угоди між незалежними державами, то нам немає що сказати (проти такого залучення військових. - ЄП).

Але в будь-якому разі, присутність іноземних військ на території іншої держави – це те, за чим ми маємо спостерігати з пересторогою", - наголосив він.

Боррель також зауважив, що, як і раніше, ЄС закликає владу проявити стриманість у реакції на протести.

"Ми вже закликали уряд до стриманості у контролі за демонстрантами. Не схоже, щоб це мало місце, адже десятки людей вбиті, і є жертви серед сил безпеки", - додав він.

Після того як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ. Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня президент Казахстану оголосив режим надзвичайного стану у столиці Нур-Султані. У середу було захоплено і розграбовано низку органів влади та інфраструктурних об'єктів в Алмати, повідомляють про загиблих. Інтернет та телефонний зв'язок у країні функціонує зі значними перебоями.

З 5 на 6 січня Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), яку неофіційно називають "російським НАТО", ухвалила рішення про військову інтервенцію до Казахстану за запитом чинної казахської влади.

Вранці 6 січня в ОДКБ повідомили, що перші російські підрозділи вже прибули в країну і "почали виконання задач".