ПОЛІТИКА НОВИНИВисокий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель знає про введення військ РФ та інших держав-членів ОДКБ до Казахстану на запрошення президента цієї країни та вважає, що цей розвиток подій потребує особливої уваги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС "з пересторогою" сприймає введення військ ОДКБ у Казахстан – Боррель
Ми вже закликали уряд до стриманості у контролі за демонстрантами. Не схоже, щоб це мало місце, адже десятки людей вбиті, і є жертви серед сил безпеки
Фото: Українська правда
Про це, як повідомляє "Європейська правда", це він заявив у розмові з журналістами у Києві
Боррель наголосив на тому, що іноземні військові прибули за згоди влади.
"Ми очікуємо, що присутність іноземних сил не підриватиме незалежність Казахстану. Оскільки зараз йдеться про виконання угоди між незалежними державами, то нам немає що сказати (проти такого залучення військових. - ЄП).
Але в будь-якому разі, присутність іноземних військ на території іншої держави – це те, за чим ми маємо спостерігати з пересторогою", - наголосив він.
Боррель також зауважив, що, як і раніше, ЄС закликає владу проявити стриманість у реакції на протести.
"Ми вже закликали уряд до стриманості у контролі за демонстрантами. Не схоже, щоб це мало місце, адже десятки людей вбиті, і є жертви серед сил безпеки", - додав він.
Після того як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ. Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня президент Казахстану оголосив режим надзвичайного стану у столиці Нур-Султані. У середу було захоплено і розграбовано низку органів влади та інфраструктурних об'єктів в Алмати, повідомляють про загиблих. Інтернет та телефонний зв'язок у країні функціонує зі значними перебоями.
З 5 на 6 січня Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), яку неофіційно називають "російським НАТО", ухвалила рішення про військову інтервенцію до Казахстану за запитом чинної казахської влади.
Вранці 6 січня в ОДКБ повідомили, що перші російські підрозділи вже прибули в країну і "почали виконання задач".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 01 2022 15:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Печерський суд заарештував майно Порошенка
- ВІДЕО У Росії горить військова частина
- ФОТО Президенти України, Польщі і Литви почали саміт "Люблінського трикутника" в Гуті
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі