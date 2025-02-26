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ЄС за три роки імпортував палива з рф ціною в 2400 літаків F-35 – Єврокомісар

26 лютого 2025, 17:26
ЄС за три роки імпортував палива з рф ціною в 2400 літаків F-35 – Єврокомісар
Фото: atn.ua
Також блок заплатив в 2024 році за російське паливо в рази більше, ніж виділив на допомогу Україні.

Євросоюз має позбавитися залежності від викопного палива рф, адже це є питання не лише конкурентоспроможності її економіки, а й безпеки. 

Про це сьогодні заявив єврокомісар з питань енергетики та житла Ден Йоргенсен, повідомляє Укрінформ.

За три роки повномасштабної війни в Україні Європа імпортувала з росії викопне паливо, вартість якого еквівалентна ціні 2400 літаків F-35. 

"Енергія… - це також про безпеку. Ми в Європі все ще купуємо російський газ, і таким чином непрямо допомагаємо путіну фінансувати його війну. З початку війни ми імпортували викопне паливо з росії на суму, що дорівнює вартості 2400 бойових літаків F-35. Очевидно, що так не має бути. Ми маємо бути незалежними від викопного палива з росії", - сказав єврокомісар.

За його словами, високі ціни на енергію вражають конкуренту спроможність Європи, оскільки у промисловому секторі ЄС сплачує за енергію у 2-3 рази більше, ніж деякі з конкурентів, наприклад, в США або в Китаї. 

"В той же час, наше населення, наші громадяни, витрачають багато сил, щоб сплачувати енергетичні рахунки. Майже 47 мільйонів європейців минулого року не були здатними адекватно обігрівати власні домівки. Так не має бути. Нам потрібно знизити ціни, суттєво", - сказав єврокомісар.

Крім того, ЄС вивчає активніші способи використання заморожених активів росії.

 

РосіяпаливоЄвросоюз

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