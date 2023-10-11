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ПОЛІТИКА

ЄС закликає Маска боротися з поширенням дезінформації в X (Twitter) після атаки Хамас

11 жовтня 2023, 18:01
ЄС закликає Маска боротися з поширенням дезінформації в X (Twitter) після атаки Хамас
Joel Saget/AFP/Getty Images
За словами єврокомісара, в нього є свідчення того, що платформа використовується для поширення незаконного контенту та дезінформації в Євросоюзі.

Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон закликав Ілона Маска боротися з поширенням дезінформації на його платформі в X(Twitter) після нападу ХАМАС на Ізраїль, щоб відповідати новим правилам ЄС щодо контенту в інтернеті.

Про це повідомляє Reuters.

За словами єврокомісара, в нього є свідчення того, що платформа використовується для поширення незаконного контенту та дезінформації в Євросоюзі. Він не надав подробиць щодо дезінформації, про яку говорив.

"Тому я пропоную вам терміново забезпечити ефективність ваших систем і повідомити моїй команді про вжиті антикризові заходи", – написав Бретон у листі до Маска.

У відповідь власник X(Twitter) заявив, що політика його компанії полягає в тому, щоб все було відкритим і прозорим.

"Будь ласка, перелічіть порушення, на які ви посилаєтесь у X(Twitter) , щоб громадськість могла їх побачити", – написав Маск у цій же соцмережі.

"Ви добре знаєте про повідомлення ваших користувачів і представників влади про фейковий контент та прославляння насильства. Від вас залежить, чи продемонструєте ви, що дотримуєтеся своїх слів", – відповів він Маску в X(Twitter). 

Правила щодо онлайн-контенту, відомі як Акт про цифрові послуги (DSA), вимагають від X(Twitter)  та інших великих платформ видаляти незаконний контент та вживати заходів для подолання ризиків громадській безпеці та громадянському дискурсу.

"Я також очікую, що ви будете в контакті з відповідними правоохоронними органами та Європолом і забезпечите оперативне реагування на їхні запити. Закликаю вас забезпечити швидку, точну і повну відповідь на цей запит протягом наступних 24 годин", – також написав Бретон.

Євросоюз може оштрафувати X(Twitter)  на суму в розмірі до 6% від глобального обороту компанії за невиконання вимог DSA.

дезинфекціяX(Twitter)МАСК

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